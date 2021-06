La actriz, de 33 años, había alquilado en ese mismo lugar un bote de recreo con su hijo de cuatro años a primera hora de la tarde, pero cuando ninguno de los dos regresó, un segundo barco localizó al menor solo y dormido sobre la embarcación con un chaleco salvavidas.

“Adoraba ser madre, y se notaba la satisfacción que Josey (su hijo) trajo. Eran buenos tiempos para ella”, recordó el padre.

Según las investigaciones no hubo indicios de “un acto criminal o suicidio”, por lo que la hipótesis principal continúa siendo un desafortunado accidente.

De acuerdo con George, la artista había escrito varias canciones e iba a asociarse con una banda para relanzar su carrera, después de su experiencia en la serie musical “Glee”, que se convirtió en un fenómeno internacional durante su emisión entre 2009 y 2015.

Los creadores del formato, lamentaron la trágica muerte de su compañera.

“Naya no era del reparto regular cuando la elegimos en ‘Glee’. No tenía más que unas pocas líneas en el primer episodio. Pero no nos llevó más de uno o dos para darnos cuenta de que habíamos encontrado a una de las estrellas más especiales y más talentosas con las que alguna vez tendríamos el placer de trabajar”, afirmaron Ryan Murphy, Ian Brennan y Brad Falchuk.