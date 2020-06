Natalie Ackermann: “Yo quería que Mafe fuera a Miss Universo”

-Yo el convenio con el CNB lo quise hacer solo este año y solo por María Fernanda Aristizábal, que es la actual Señorita Colombia y tiene el sueño de ir a Miss Universo, porque yo entiendo el sueño de ella y sobre todo porque es una niña que yo preparé, es mi niña, yo la preparé para este concurso, ¿cómo no voy a querer que sea ella la que vaya a Miss Universo? Yo esto lo hice por ella, pero el próximo año no me interesa unirme con el CNB. (Vea también: La representante a Miss Universo ya no se escogerá en Cartagena)

Mientras Raimundo se declaró sorprendido al saber de la decisión final de Natalie, porque entendía que aún estaban trabajando en el convenio; Natalie asegura que el CNB no respondió a tiempo sus solicitudes por correo electrónico... “Ya estamos cogidos de tiempo, debemos avanzar porque el 1 de noviembre ya debemos tener escogida a la representante. Cinco meses son nada cuando tienes que hacer un concurso, preparar a una reina y enviarla a MU (...) Ellos son seres humanos, cometieron errores y yo los perdono”, dice la también exseñorita Atlántico. Trascendiendo la polémica de por qué no se logró el tan esperado convenio, Natalie Ackermann habló con El Universal sobre lo que viene.

Hay que decir que el CNB nunca ha sido el dueño de la franquicia, pero gracias a los convenios que desde hace más de veinte años ha firmado con los franquiciantes, la Señorita Colombia ha sido históricamente nuestra representante en Miss Universo. Por eso, este año se esperaba que se materializara un convenio entre Ackermann y el CNB y que María Fernanda Aristizábal Urrea, la actual Señorita Colombia, llevara la banda de nuestro país en la próxima edición del certamen de belleza más importante del mundo. Tanto Natalie como Raimundo han explicado que sí estaban en diálogos, pero el convenio no se concretó y a comienzos de esta semana los nuevos dueños lo anunciaron: la representante de Colombia a Miss Universo será escogida en un certamen diferente al CNB y ese nuevo concurso será en Barranquilla. Hay que aclarar que el CNB seguirá realizándose en Cartagena con una diferencia: la Señorita Colombia ya no irá a Miss Universo, sino a otro reinado internacional. (Le puede interesar: 4 puntos para entender la situación del Concurso Nacional de Belleza)

“Me puse a pensar, hice un plan de negocios, un análisis muy profundo en todos los sentidos, no solo a nivel empresarial sino personal, me pregunté si yo quería asumir este reto realmente. Lo medité durante ocho meses y ya ahí fue cuando decidí hacer la aplicación y enviársela a ellos. Se las mandé en enero de 2020 y a finales de marzo me dijeron que yo era la nueva directora nacional. Había que entrar entonces a la firma de contratos”, cuenta Natalie.

María Fernanda Aristizábal Urrea representó a Quindío en la edición pasada de CNB y ganó la corona de Señorita Colombia, pero ya no irá a Miss Universo. //Foto: Julio Castaño - El Universal.

Y sobre el proceso como tal, ¿qué han pensado?

-Ahorita tenemos una pandemia y nosotros tenemos que ser responsables con toda la situación, tenemos que esperar de qué manera va evolucionando esto y todo el tema de sanidad, y sobre todo cuidar todo lo que van a hacer en algún momento nuestras candidatas, entonces nosotros vamos a esperar un momento prudente para decidir si hacemos concurso o decidimos de forma directa, ojo, eso es lo que vamos a esperar, pero no vamos a esperar con un tema de inscripciones porque, como te comenté antes, estamos cogidos del tiempo, entonces nosotros tenemos que empezar lo antes posibles. Toda mujer colombiana que cumpla con los requisitos de Miss Universo Colombia, están bienvenidas a concursar.

¿Y cuáles son esos requisitos?

-Son varios requisitos que se van a dar a conocer en una rueda de prensa, más adelante. Se va a dar inicio al tema de inscripciones, lo que sí te puedo adelantar es una muy buena noticia y es que yo soy una mujer de segundas y terceras oportunidades, así que todas las mujeres que hayan concursado en otro certamen nacional, de Colombia, son bienvenidas a concursar también en Miss Universe Colombia, pero no solo eso, las que concursen este año en Miss Universe Colombia y no ganen tienen la oportunidad de intentarlo el otro año otra vez. Yo soy hija del CNB, hija de la tradición, no gané en Colombia, me fui por Alemania y solo así pude cumplir mi sueño. No puedo truncarles los sueños a las demás, sino animarlas a ser perseverantes y a cumplir sus metas pase lo que pase.

¿Qué tanto van a tener en cuenta ustedes la labor social?

-El 100%, sobre todo ahorita, en el tiempo de COVID, nosotros lo que queremos implementar es que cada niña que se inscriba va a tener entre sus requisitos presentar sus pruebas de que ha hecho alguna labor social en su comunidad. A parte de eso, tiene que presentar un proyecto de carácter social que quiera realizar en su departamento y en caso de ganar, nosotros, como Fundación Miss Universe Colombia, le daríamos de premio no solo la corona y el derecho de representar al país en Miss Universo, sino de apoyarla a desarrollar y llevar a cabo ese proyecto: para su departamento estará llevando una corona, pero también un proyecto social que ella propuso.

¿Cómo van a hacer con los departamentos y comités de belleza?

-Yo vengo de un comité de belleza. En 1999, yo iba de capitana en el Carnaval de Barranquilla en el primer grupo Alemania en la Cumbiamba de la 84, y se me acercó Ramón Jesurún a decirme que concursara en Señorita Atlántico y yo siempre soñaba con eso, así que dije que sí. Ramón fue la persona que creyó en mí y me impulsó para ir a Señorita Colombia y no gané, pero luego conseguí la corona de Alemania y pude ir a concursar en Miss Universo en 2006. Yo estoy infinitamente agradecida con Ramón y con el comité, y por eso a los comités no les voy a dar la espalda. A todos los que se han puesto conmigo les he dicho que son bienvenidas sus candidatas a Miss Universe Colombia.

Pueden entrar por un comité o por inscripción, cuando se abran las inscripciones va a haber una plataforma por la que ellas se puedan inscribir directamente desde sus casas.

¿Puede haber varias niñas de una misma ciudad o departamento?

-No. Dentro de ese documento va a decir: ¿Qué departamento quieres representar? De esas inscripciones se van filtrando para que a la final lleguemos a 32 niñas, porque la idea es tener a los 32 departamentos concursantes.

¿Crees que esto le va a quitar la fuerza al CNB?

-No, el CNB es una tradición y lo seguirá siendo. Siempre habrá niñas que sueñen con ser Señorita Colombia y siempre habrá niñas que sueñen con ser Miss Universo.