Natalia Reyes: “No entiendo cómo llegué a Terminator”

Natalia Reyes es una bogotana que por cosas del azar llegó al grupo artístico infantil de Claraluna por casi siete años. Esa experiencia le dio las herramientas para desarrollar una carrera artística que se encuentra en pleno ascenso, para luego participar en el reality Popstar y distintos papeles que la llevaron a protagonizar la serie ‘Lady Tabares: la vendedora de rosas’.

“No entiendo bien cómo terminé haciendo parte de Terminator. Viviendo en Nueva York, después de dos años de estudio, me dijeron de un casting para una película de Martin Scorsese, y al llegar era una competencia inmensa para ‘El lobo de Walt Street’ y además, ‘Noé’ y la única indicación era salir corriendo en tacones. Luego me llegó una convocatoria para hacer un casting por video. Lo hice en Tierra Bomba, con 12 perros que no paraban de ladrar y música de fondo y en inglés. A la semana me dijeron que les gustó”.

Al llegar a los estudios, “me recibió una mujer mayor, muy querida y guapa que me indicó todo lo del maquillaje y el vestuario, y salió el director y me dio la bienvenida y le dijo que bueno que ya conoces a Linda Hamilton que es la protagonista de la serie y me pusieron hacer el casting con ella. Fue ahí que me di cuenta que el personaje que estaban buscando era muy importante, porque hasta ese momento pensé que estaban en búsqueda de la empleada latina número seis de los protagonistas, porque así suelen ser algunos estereotipos que maneja Hollywood”.