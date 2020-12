Todos los días lo han requisado y le han pedido papeles en el Centro. Ayer, en la tarde, estaba en la puerta del hotel, con su tapabocas, no estaba haciendo nada ilegal, a plena luz del día. Se acercan unos policías, le piden su identificación y le hacen una requisa supuestamente legal. Kendrick entrega los papeles y le hacen una revisión, es decir, a Kendrick le meten las manos dentro de su ropa interior y en ese momento, él conoce sus derechos, le dijo que él no tenía derecho de tocarle ahí. Es cuando se alteró, lo empuja, le pega en el brazo varias veces”, narra la actriz, que más adelante confirmó que Sampson se encuentra en Cartagena de vacaciones.

“Kendrick es un activista muy importante en Estados Unidos, del movimiento de Black Lives Matter. Se está quedando en el Centro. En seis días, sistemáticamente lo han reclutado. De entrada habla de un prejuicio, de una conducta sistemática que no me parece oportuna.

“Kendrick tenía un canguro en su cintura, el policía se lo arranca. Kendrick le dijo que no tenía necesidad de quitárselo porque él le podía mostrar porque no había ilegal. Igual se lo quita y el policía nota que está indefenso, asustado y que no muestra resistencia. Allí le pega un puño, desenfunda el arma y apunta sin ningún tipo de justificación porque se nota que Kendrick no está poniendo algún tipo de resistencia.

Se lo lleva a la estación, le pone las esposas por desacato a la autoridad y le imponen un comparendo. Estuvo varias horas en una estación en el Centro, no quiso firmar el comparendo. El hotel había escuchado que era un caso de brutalidad policial, pidieron que si había alguien grabando y apareció este video, gracias a Dios”, agregó.

En la misma entrevista, Natalia aprovechó para enviar un mensaje como ciudadana cansada de este tipo de procedimientos que “no son normales”. “No se trata de que sea Kendrick, un actor, extranjero, un activista, es una cosa que pasa mucho en esta ciudad y en muchas, y que sencillamente hemos normalizado. El siente que hace parte del racismo sistemático de nuestro país y más en nuestra ciudad”, concluye.