Natalia París arremetió contra de los empleados de Avianca, ¿qué pasó?

Sin embargo, no fue capaz de ignorar la situación que vivió con los empleados de Avianca. En el video no dio ningún detalle, ni tampoco contó las razones de su molestia. Sin embargo, sí grabó a una mujer y un hombre que trabajan en la reconocida aerolínea y comentó:

La paisa no suele compartir este tipo de videos, pues desde hace un tiempo intenta vivir bajo una filosofía positiva y de autocontrol. "Cuando sois dueños de lo que está dentro de vosotros, lo de afuera ya no tiene poder sobre ti", escribió la modelo en una publicación con la imagen de buda.

“Vean, yo no me suelo quejar nunca en Avianca, de hecho, soy una defensora de Avianca. Pero estos dos chicos, pues, en una grosería. Los quiero denunciar porque no hay derecho que haya gente así en Avianca, que es una gran empresa”. explicó.

Los empleados llevan tapabocas, y miran de reojo a la cámara mientras ella los graba. "No, es que, esa cagada de la gente usa tapabocas. Es como esos haters que escriben por redes sociales y nadie los ve. Creen que nadie los ve...", señaló.

La modelo quiso aclarar que su queja no es directamente a la aerolínea, sino contra sus empleados. “Así no, gente. Hacen quedar mal a Avianca... Avianca es valiosa”. Hasta el momento se desconoce los motivos de su malestar, y la respuesta que pudo haber brindado la compañía al respecto.