Natalia Jiménez agradece por los 20 años de carrera artística

"Esta gira ha sido un regalo, he podido actuar en España en Madrid, Sevilla, Barcelona, en México y en Puerto Rico, entre otros países, y tener a gente que me sigue después de 20 años es maravilloso", afirmó a EFE Jiménez.

A sus 42 años, explicó que Puerto Rico es especial para ella y es donde le gusta empezar y terminar sus giras porque "la gente se vuelve loca" y se da cuenta de cómo va a ser el resto de la gira. "Si el público boricua no reacciona a algo, el resto menos (...) Siento que ustedes me abrazan con un cariño muy especial y siempre empiezo mis giras acá y me encanta terminarlas acá", recalcó Jiménez en rueda de prensa.

Sobre su futuro profesional, adelantó que este año saldrá un disco sinfónico con mariachis que ha grabado en Guanajuato (México) y “ha quedado sensacional”. “Voy a estar sacando canciones inéditas dentro de poquito, así como voy a seguir cantando clásicos, porque a mí me encanta componer música, pero yo siento que lo que más me gusta de lo que hago es cantar”, indicó Jiménez.