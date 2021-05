Naomi Campbell dice que es mamá de una bebita.

La supermodelo de 50 años anunció la noticia el martes en su cuenta de Instagram, donde publicó una foto de su mano sosteniendo un pie de bebé.

Escribió: “Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de toda la vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay amor más grande”.