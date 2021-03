Durante la pandemia fueron muchos los usuarios que aprovecharon la web para volverse famosos e incluso comenzar a monetizar a través de estas.

En Argentina, una abuela de 70 años se ha convertido en todo un fenomeno de Tik Tok por sus videos y ocurrencias.

Se trata de Nancy Roqueta, quien vive sola en Hurlingham, provincia de Buenos Aires y ahora es una influencer en esa plataforma.

La mujer, que está jubilada, conoció la aplicación gracias a una amiga y desde ese momento ha seguido utilizándola por diversión.

“Al principio no me salía, pero después le agarré la mano y arranqué a hacer videítos. Empecé a recibir mensajes hermosos, la gente me decía que les había alegrado el día, y hasta me pedían que sea su abuela. Ahora siento que tengo muchos nietos”, declaró en una entrevista para Clarín.