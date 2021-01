No es la primera vez

En el mismo escrito, publicado en las redes sociales de ‘Los Mellos Music’, Amaury Luis y Luis Amaury, revelaron con tristeza que esta no es la primera vez que los atracan y aprovecharon para hacer un llamado a los delincuentes a que cuiden sus vidas dado que en este tipo de actos, la exponen. “Queremos hacerle un llamado a esas personas que se quieren adueñar de lo ajeno, que recapaciten y piensen un poco antes de cometer esos actos porque fácilmente pueden salir muy mal heridos y quizá hasta muertos. Afortunadamente los dos fleteros salieron bien librados de la paliza que pudo proporcionarle la comunidad. No mencionaremos el nombre públicamente para que los residentes de dicho barrio, no se sientan inconformes”, comentan.

Sin embargo, ‘Los Mellos Music’ enfatizaron que hacían pública su denuncia con el objetivo de lograr sensibilizar a los delincuentes para que estos les devolvieran lo que se les habían llevado. “Hacemos este comunicado para aquellas personas que hicieron este acto. Pueda tener un buen corazón y quizá la valentía de escribirnos al interno, y nos haga devuelta de lo hurtado. Que si es de ayudarlos económicamente, téngalo por seguro que lo haremos. Para nadie es un secreto la actualidad que vivimos: desempleo, falta de oportunidades y muchas cosas más por la pandemia. Lo hacemos por lo invaluable que es lo que nos robaron. Quizá para ustedes solo sea una simple caja de sonido, una memoria y un iPhone”, concluyen las palabras de Amaury Luis y Luis Amaury.