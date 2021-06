Hace poco y cansada de los fuertes comentarios que recibe en redes sociales, Laura decidió publicar un video en vestido de baño entero tomando el sol, pero lo que llamó la atención fue las palabras que dio a aquellos que se burlan de su apariencia. “Hola dedicado a todos los que me insultan y quisieran tener mi cuerpo, a las mujeres les digo BASTA no se crean que no valen por la edad, somos invencibles merecemos ser felices”, escribió en el pie del clip, donde dijo: “Hola a todos. Les mando besos, abrazos y bendiciones. Aquí la momia, la momia Spears. Amo mi cuerpo y saben qué? Nada me queda mal”, afirmó.

La buena actitud con la que Laura ha recibido las críticas ha sido aplaudida por sus millones de seguidores.

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.