“Nací en el cuerpo equivocado”: Daniela Taborda del ‘Desafío The Box’

El hecho de que tengas o no tengas senos no te va a hacer menos mujer”.

Daniela Taborda

La participante del ‘Desafío The Box’, señaló también en la entrevista que desea someterse a la cirugía de reafirmación de sexo, pero aún no tiene claro cuando se la realizará.

“Me siento preparada, pero tampoco como que me mata y lo hago ya. Yo siempre he sido como muy precisa en ‘lo que lleve en medio de las piernas no va a definir mi feminidad, no voy a ser ni más ni menos mujer’. Lo haría por un tema más de comodidad”, puntualiza.

En cuestiones de amor, Taborda comentó que hasta el momento sólo ha tenido dos relaciones estables, pero que por ahora se encuentra “felizmente soltera, sin estar cerrada a lo que pueda pasar”.