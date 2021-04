¡Le queda bien! Maluma no escatima a la hora de estrenar nueva imagen y cada vez que explora con su apariencia, no duda en compartírselo a sus millones de seguidores. Esta vez no fue la excepción. A través de sus historias en Instagram, el ‘Pretty boy’ subió una fotografía y un video en sus historias para mostrar su nuevo look.

El reguetonero decidió raparse a sus costados y la corta melena que le quedó arriba, luce en tono rubio platinado. En sus historias, Maluma les preguntó: “¿Muy nea?”. Comentarios divididos recibió, algunos apoyando la nueva imagen del cantante y otros atacándolo.

Maluma compartió en sus redes sociales una noticia que lo tiene lleno de felicidad. “#AguaDeJamaica es la canción #1 ahora en mi tierrita ???? y varios países de Latinoamérica! Los amo y me quedo corto”, escribió en sus redes sociales.