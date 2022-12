Músicos de Jhonny Rivera sufrieron aparatoso accidente de tránsito

“Venga les cuento una cosa no tan buena. Para nosotros poder cumplir con el compromiso acá en Yopal y poder cantarles a los jóvenes del Deportivo Pereira, como no había vuelos por la final, me tocó mandar a los muchachos por tierra en camionetas”, indicó inicialmente.

Jhonny Rivera habló de su vida personal

El artista, que celebró por todo lo alto el título del Pereira, también habilitó recientemente la caja de interrogantes en las historias de Instagram, donde reveló detalles de su vida personal y profesional.

El famoso cantante también manifestó que muchos de sus seguidores, se han mostrado bastante interesados en su actual situación sentimental y que le preguntan frecuentemente si le gustan los hombres. Asimismo, aseguró que está cansado que siempre le hagan esa consulta. (Le puede interesar: Piqué habría terminado con Clara Chía Martí, ¿por Shakira?)

“Oiga esto, ya ni rabia me da. Pero ya no sé en qué idioma hablar. No me gustan los hombres, me encantan las mujeres. Me toca responder porque si no se quedan pensando otras cosas: Entonces sí es gay porque ignora la pregunta. No tengo nada en contra de los homosexuales, simplemente que yo no lo soy”.

Jhonny Rivera reiteró en medio de las reacciones a sus historias de Instagram que no es alguien que juzga a las personas que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+. Cabe señalar que el artista risaraldense ha señalado en repetidas oportunidades que en la actualidad se encuentra soltero, y que está enfocado en sus proyectos profesionales.