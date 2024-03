Murió el hijo de Luly Bossa: la actriz pide ayuda para el funeral

Luego de compartir un video en redes sociales haciendo un llamado a la oración por la salud de su hijo Ángelo, en donde expresó su angustia y preocupación, la actriz colombiana Luly Bossa, anunció, a través de un reel publicado en su cuenta de Instagram, la muerte del joven. Lea aquí: “Dios me saca de esta”, Luly Bossa, hospitalizada por neumonía

“Se me fue, mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda”, dijo la actriz en el video.