Mujer que estaría saliendo con Piqué firmó un contrato de silencio

Precisamente el zaguero, que es dueño de la empresa Kosmos Global Holding S.L., la habría vinculado a dicha compañía. “Piqué la contrató para trabajar y le hizo firmar un contrato para que no cuente absolutamente nada”, aseguró el comunicador, quien agrega que “Piqué no soporta que violen su intimidad y esto es algo que no está manejando bien. Por esa razón no está apareciendo en ningún medio; ni en Twitch, que es donde suele mostrarse, ni en ningún otro canal”.

Otro medio, llamado Mamarazzis, recibió información de un reciente viaje de Piqué con una misteriosa rubia, con quien se encontraba en Dubái (Emiratos Árabes). Le puede interesar: La otra polémica razón por la que Shakira y Piqué se habrían separado

Allí la joven habría permanecido unos días en teletrabajo, esto para evitar ser vistos juntos desde el inicio. “Trabaja en un departamento de Kosmos, donde gran parte del staff está conformado por amigos de Piqué”, agregó el periodista.

Pese a que muchos medios califican el supuesto contrato como una ‘ley del silencio’, siguen buscando por todos los medios la identidad de la mujer que acabó con 12 años relación de Shakira con el deportista.