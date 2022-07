Mujer que “besó” a Lina Tejeiro contó la verdad de lo que pasó

Luego de que estos días, Lina Tejeiro dio de qué hablar por el beso que se dio con una mujer durante la fiesta de cumpleaños de Luisa Fernanda W, ahora, por fin, se conoció la identidad de la mencionada. (Lina Tejeiro besó a una mujer y usuarios le piden que “salga del closet”)

Se trata de la creadora de contenido, Carolina Pico, quien aprovechó sus redes para aclarar el hecho, por el que le han pedido a Lina que salga del closet.

“Bebés, exactamente como les respondí ese día, que me estaba desayunando ese rumor que había y es que, básicamente, no fue un beso, chicos. Créanme que si hubiera habido un beso, yo me acordaría, pero no, nada, simplemente nos estábamos saludándonos o hablando, yo no sé, pero, pues yo sinceramente también soy de ese tipo de chica que con sus amigas es muy especial, tierna, de hablar cerca, de dar besos y bueno, con Lina, ella no se queda atrás, ella es una mujer que admiró demasiado, que me parece espectacular, que es una amiga que considero una mamasota”, explicó.

Agregó que “seguramente estábamos hablando de Juan Duque, porque me encanta que esté enamorada y que sea con el parcero. Yo le dije ‘amiga, a mí me parece que es un pelado bien, nunca lo he visto mal’”.