Muere reconocido preparador de reinas populares de Cartagena

Después de ocho años; Ariadna Gutiérrez y ex Miss Filipinas aparecen juntas

Después de ocho años; Ariadna Gutiérrez y ex Miss Filipinas aparecen juntas

“Logré vestir a la virreina universal.”, fueron una de las declaraciones que dio en entrevista, orgulloso de hasta donde ha llegado su trabajo.

Teresa Asprilla Soto, una de las reinas populares que estuvo bajo su preparación, lo recuerda como un ser de luz dedicado a cada reina que tenía bajo su protección. “Jossie sacaba a sus reinas adelante sin importar la cantidad de dinero que esta tenía para invertir en el certamen. No sabes lo que me duele saber que ya no está entre nosotros. Lo recordaré, más que mi preparador, fue mi amigo”.

El sepelio será mañana, 28 de septiembre, a las 4:00 p.m., en la capilla Jardín Los Olivos en la sede Cordialidad. Invitan sus padres, hermanos y demás familiares.