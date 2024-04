Muere hijastra de la actriz cartagenera Ana María Trujillo

La actriz, modelo, diseñadora y presentadora Ana María Trujillo, recordada por su participación en producciones como ‘Pedro el escamoso’, ‘La quiero a morir’ y ‘Yo no te pido la luna’, dio a conocer la temprana muerte de su hijastra Kim Arata.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Trujillo compartió un emotivo mensaje de despedida y unas fotos con la hija de su esposo. Aunque no era fruto de su sangre, la acogió y adoptó como parte de su familia.

“Creo que es la primera vez en mi vida que me siento paralizada, sin palabras. Me encuentro sumergida en un dolor insoportable que no me deja pensar. Tengo tanto por decirte Kim, hay tanto que agradecer y es tan difícil entender tu partida. Pero tengo que comenzar por agradecerte. Me acogiste es tu familia con los brazos abiertos desde el día uno. Te amé como a una hija. Fuiste amiga y hermana de las mías y una nieta más para mis papás”, escribió la cartagenera.