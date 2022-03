Los miembros de la banda británica de chicos “The Wanted”, de izquierda a derecha, Jay McGuiness, Siva Kaneswaran, Max George, Tom Parker y Nathan Sykes posan durante una sesión de retratos en Nueva York el 22 de agosto de 2012.

“Tom fue un increíble marido para Kelsey y padre para Aurelia y Bodhi. Era nuestro hermano, las palabras no pueden expresar la sensación de pérdida y tristeza que sentimos”, agrega el comunicado del grupo.

Antes de unirse a The Wanted en 2009, Parker estuvo entre los integrantes de Take That II, banda tributo de Take That, mientras que con su último grupo publicó tres álbumes: “The Wanted” (2010), “Battleground” (2011) y “Word of Mouth” (2013).