El actor Willie Garson, conocido por su papel de Stanford Blatch en la serie “Sex and the City”, falleció este martes a los 57 años. (Le puede interesar: Actor de ‘La reina del sur’ pide que lo dejen morir).

Su hijo, Nathen Garson, confirmó la muerte en su perfil de Instagram: “Te quiero mucho papá. Descansa en paz, estoy orgulloso de que compartieras todas tus aventuras conmigo y de todo lo que conseguiste. (...) Siempre fuiste la persona más fuerte, divertida e inteligente que he conocido”, aseguró.

La plataforma HBO también dedicó unas palabras al actor, que poco antes del fallecimiento estuvo trabajando en el rodaje de la serie “And Just Like That...” , que servirá de precuela de la popular “Sex and the City”.