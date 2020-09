De este caso no se conoció más nada hasta este martes, cuando la empresario volvió a ser noticia luego de que mostrara en sus redes un video en el que aparecía sin uno de sus dientes, asegurando que debía ponerse un implante, pues lo había perdido por completo.

“Mis amores, no era mentira, no era show, efectivamente perdí mi diente, estos sedada completamente. Mueca totalmente, miren que no era mentira”, expresó Manuela en los videos.

Tal parece que Manuela además de sufrir una fractura en su diente también tuvo una infección, lo que dejó como resultado la perdida total del diente.

La misma influencer compartió el video, minutos antes de la operación, como una alerta para todos aquellos que tienen diseños de sonrisa o se quieren hacer uno, pues la invitación es a que elijan bien en manos de quién se harán los procedimientos.

“Un mal diseño es un enemigo oculto que tenemos y sin darnos cuenta, si el especialista comete algún error. Lo pagaremos muy caro”, fue el mensaje con el que Manuela acompañó la publicación.

Cabe mencionar que Gómez confirmó también que le habían bloqueado la posibilidad de publicar Stories en su Instagram personal, por lo que le tocó recurrir a otro donde generalmente publica los productos que vende.

Hasta el momento la influencer no ha mostrado cómo quedó su diente después de la intervención.