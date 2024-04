Mr. Stiven acusa a Blessd de quitarle la novia y el cantante responde

Blessd, reconocido reguetonero, suele acaparar las noticia por sus éxitos musical y colaboraciones como la que recientemente hizo con el cartagenero Zaider. No obstante, tras protagonista fuerte polémica, desató todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

En el escándalo están involucrados un supuesto amigo y la mujer que es su actual pareja. Todo surgió cuando el streamer Mr. Stiven lo acusó de involucrarse sentimentalmente con Manuela, su antigua pareja, antes de terminar la relación. Además, el creador de contenido expresó su malestar y decepción por la infidelidad y la falta de lealtad de quien consideraba su amigo. Lea aquí: Video: ¡Qué dúo! Blessd y Zaider lanzan el remix de ‘Vive la vida’

“Estoy casi 100% seguro de que ellos salieron mientras Manuela estaba en relación conmigo, es decir, me engañaron. Yo a Blessd lo consideraba un parcero porque hicimos muchas cosas juntos y estoy en el punto que yo le respetaría su exmujer; es decir, si ‘La Suprema’ me cae, yo no le copio. Yo respeto eso, aunque él y yo no éramos amigos del todo, si éramos parceros. Uno recibe traiciones de personas todos los días”, aseguró Mr. Stiven, streamer.