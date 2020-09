Se les salió de las manos

‘El presidente del género’ decidió contar su versión de los hechos de la polémica pelea en la que se vio envuelto el fin de semana. “Quiero decirle a todos mis fánaticos, la gente que me sigue, que ustedes merecen una explicación de lo que pasó el sábado en la ‘Putifiesta’. En realidad yo me comí el cuento, como yo veía que Will estaba con la falta de respeto con Aida y con Yuranis, y vi al esposo de Aida todo, con la cara como rabioso, yo decía ‘aquí va a pasar algo’ pero no pensé que se iba a formar, lo que se formó, en lo que terminó esta broma, una broma pesada”, empezó narrando Mr Black sobre lo sucedido.

En sus mismas explicaciones, Mr Black, enfatizó en que actuó como actuó porque jamás pensó que se tratase de una broma. “Yo me comí el cuento de ver la cosa tan a pecho, que le pegué una trompada a Altafulla, no quise pegársela pero como estaba el bololó armado, yo me metí a apartar pero se los digo de corazón, hasta yo caí en esa broma.

Yo me di cuenta que era una broma cuando Yina dice ‘cayeron, cayeron’. El esposo de Aida Merlano también era inocente, no sabía de la broma. Yo loo vi y dije ‘erda este man se ‘enrabonó’, incluso cuando Yina dijo que era una broma, él trató de ponerse serio pero él también inocente, Aida inocente. De ante mano quiero pedirle disculpas a mis seguidores y a la gente que me quiere, que si los ofendí, quiero que sepan que la broma se salió de todo, no esperábamos eso”, agrega.

Míster Black es consciente que muchos de sus fans están disgustados con su comportamiento, por eso insistió en pedirles disculpas. “Les doy explicaciones porque los quiero y los respeto. Cualquiera hace una broma. Yina es una pelá bacana y tiene su forma de hacer bulla, todos tienen derecho a comer y a trabajar. Si los ofendimos, discúlpennos. Vivan la vida. Les doy estas excusas porque los quiero. Los artistas dependemos de ustedes por eso les estoy dando esto”, finalizó.