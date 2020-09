La historia de la champeta en la vida de Mr Black ha estado desde antes de nacer. Su padre administraba una de estas máquinas y cuando apenas era un niño, el ahora llamado ‘Presidente del género’ lo acompañó en más de una ocasión a los toques. El éxito de Míster en este género nacido en nuestra ciudad, ha sido porque aunque no ha temido en innovar, nunca ha dejado a un lado esas raíces picoteras. Es por esto que el confinamiento le permitió al intérprete de ‘El serrucho’ dedicarle tiempo a un proyecto que tenía planeado desde hace algún tiempo y que hasta hace poco pudimos conocer un abrebocas de lo que se viene.

Un picó virtual

“Uno de mis grandes hobbies que tanto me apasiona es ser picotero. Nací en un pickup, soy del pickup”, expresa el cantante de champeta. Es así como se le ocurrió hacer una edición especial de un picó del que fue dueño hace unos años llamado Gemini Jr. “Quise hacer este volumen 16 del #Geminijr pickup que hace años tuve y aún tengo. Físicamente no existe pero virtualmente lo he recreado de nuevo porque el objetivo era mostrar aquella esencia del SK5, de cómo suena un pickup en verdad”, manifiesta el artista.

Entre los artistas que serán parte de este volúmen se encuentran Karly Way y El Oveja; Papoman, entre otros.