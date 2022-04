Era natural, casi inevitable, grabar un disco de Tango. Y había que empezar por Gardel y por “El día que me quieras”, sencillo que se estrena este 1 de abril y que representa un adelanto de su próximo álbum llamado precisamente “Tango”.

El videoclip de la canción fue filmado por Marlene Montaner y Lautaro Espósito con producción de Diego Tuccien en el icónico “Café De Los Angelitos”, lugar que desde fines del año 1800 forma parte de la historia del tango.

Sobre la canción, Montaner comentó: “El día que me quieras” es quizás el tango más emblemático de la historia que se haya hecho en infinidad de géneros. No encontré mejor manera de identificar este proyecto. Es tango y es canción romántica y por eso me pareció que era la puerta de entrada perfecta a este viaje por mis raíces, a este sueño del Ricardo niño hecho realidad”.

“Es un proyecto que representa un sueño que comencé a gestar muchos años atrás. Este disco de tangos es cumplir una promesa que le hice a mi padre, a mi abuelo y a mi infancia en Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, Argentina, donde nací”, indica Montaner al referirse a ese álbum que viene en camino.

Gira de conciertos

Ricardo Montaner, uno de los máximos exponentes del pop latino y la balada romántica en español, vuelve a los escenarios con dos shows en Colombia. El primero en la Plaza Mayor de Medellín el próximo 29 de abril y Bogotá tendrá la oportunidad de disfrutar su presencia el 30 de abril en el Movistar Arena para presentar su álbum “Fe”, dirigido a quienes “necesitan encontrar o recuperar la suya”.

“Amén” fue el primer sencillo de este disco dedicado a Dios en su totalidad, el video ya sobrepasa los 170 millones de reproducciones en YouTube y el tema fue compuesto junto a su familia: Mau, Ricky, Evaluna y Camilo. Medellín y Bogotá vibrarán, por primera vez, en vivo con esta emocionante composición.