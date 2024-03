Mono Zabaleta dijo que Omar Geles le cobró 70 millones por una canción

El reconocido artista vallenato Mono Zabaleta desencadenó una polémica al revelar que devolvió una canción al cantautor Omar Geles debido a la cifra monetaria que este último exigía por sus composiciones. Según Zabaleta, Geles solicitó hasta 70 millones de pesos por una sola canción, a pesar de que el intérprete ya había grabado e incluso filmado un video musical para la misma.

En una entrevista con Jeiminson Ochoa, Zabaleta explicó que aunque había grabado la canción y filmado el video, tuvo que sacarla de su álbum anterior después de que Geles estableciera el precio. "Omar Geles me da canciones, le he grabado, pero nunca me ha funcionado ninguna de sus canciones. Pero ahora Omar cobra 60 y 70 millones por una canción. Yo tenía una canción con video grabada y me dijo que valía eso, así que saqué la canción", declaró Zabaleta.