“A mí todo el tiempo me estaban presionando, todo el tiempo me decían que por qué escribía eso, que lo borrara. Y, de hecho, cuando pasó todo ese boom hace más o menos dos años, me hicieron cambiar de cuenta, me hicieron borrar que trabajaba en el lugar que trabajaba y me hicieron borrar todos lo trinos que tenían que ver con ese personaje”, contó. (Lea aquí: Rifirrafe entre Uribe y presentadora de Día a Día por sus trinos)

Aunque, Rodríguez no reveló el nombre de su antiguo trabajo, muchos seguidores lo relacionaron con Caracol Televisión, medio para el que trabajó por más de 10 años y del que salió inesperadamente.

Cabe recordar que Mónica salió de Caracol en 2019 y tiempo después entró a ser parte del equipo de Canal Uno, donde se le puede ver presentando en ‘Noticias Uno’. Además, siempre está muy activa en sus redes, sobre todo opinando de temas políticos.