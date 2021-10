Yo no tenía señal y no pude hablar con ella. Fue el último mensaje”

Claribel, madre de la joven.

Desde el pasado miércoles 18 de agosto, los familiares de la modelo no volvieron a obtener noticias sobre el paradero de Natalia quien no volvió a escribir vía Whatsapp. Además no le llegaban los mensajes ni respondía llamadas y mensajes de texto.

Después de 10 días de su desaparición, Claribel Moreno, madre de la modelo, viajó hasta Pereira donde vivía su hija para saber de su paradero e inmediatamente interpuso una denuncia ante la Fiscalía por desaparición. La madre de la joven ha viajado cuatro veces a Pereira y una a Cartagena.