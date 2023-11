Paisas se inspiraron en Cartagena para crear su marca de trajes de baño

“Una buena idea es todo lo que se necesita para alcanzar el éxito”, expresó en una de sus conferencias el reconocido escritor de autoayuda estadounidense Napoleon Hill y eso sí que lo han demostrado Catalina Álvarez y Mariana Hinestroza, dos amigas oriundas de Medellín, que durante sus estudios de diseño juntaron su pasión por la moda para crear su propia marca de vestidos de baño: Agua Bendita. Lea: Tendencias para las vacaciones de fin de año

Y hay un plus importante en esta historia: Cartagena de Indias se convirtió en su fuente de inspiración. En diálogo con El Universal, Catalina Álvarez así lo narró: "Todo nació en el 2003. Mariana y yo estudiábamos Diseño de Modas en la Colegiatura. Allá nos conocimos, empezamos una amistad y todo el año nos soñábamos con venir y rumbear a Cartagena, pero pasaba que no habían muchas marcas de vestido de baño y queríamos tener nuestros propios vestidos de baño".