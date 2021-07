Esperanza no tuvo tapujos en revelar que “nunca, nunca he hablado directamente con él”, convirtiéndose en el principal motivo por el que nunca aceptó ninguna de las sugerentes invitaciones. “A mí me llamó una persona que trabajaba en la radio, que él le ayudaba a conseguir chicas al Tino y él me invitó más de dos veces a la finca de Tino, donde estaban haciendo fiestas”, aseguró.

Esperanza Gómez confesó que el Tino nunca se le acercó directamente y el tipo de invitaciones que le hacían, no eran su tipo. “Nunca he sido de ir a ese tipo de fiestas. No porque no me pareciera atractivo el Tino, sino que creo que a veces que lo cogen a uno en situaciones que no es la correcta. Si un día me lo hubiese topado en un hotel, por ejemplo, donde yo estaba al mismo tiempo y hubiéramos hablado, y me hubiera dicho que me invitaba a su habitación, hubiera ido, nos tomamos un par de tragos y a lo mejor me hubiese acostado con él, pero siento que no era la situación”, afirmó la actriz de cine para adultos.

Seguidamente la caldense confirmó que para ella los encuentros “arreglados” no funcionan a la hora de conquistarla. “La gente que me ha tratado de comprar o me ha invitado a salir de esa manera normalmente no pasa. Nunca me acuesto con alguien cuando es arreglado”, finalizó.

