Mister Black aún no sale de la consternación por el grave accidente de tránsito que él, su esposa Yuranis León y sus músicos sufrieron en la mañana de este domingo en Turbaco, pero declara que se siente agradecido con Dios. Mire: [Video] Se accidentó bus del grupo de Mr. Black, Yuranis está herida

“Nosotros estamos todos bien y los músicos también, hay unos que tienen afectaciones, pero leves. Yuranis sí está un poquito golpeada, está aquí, en la clínica, le están haciendo unas placas. Pero te digo algo, hay que darle gracias a Dios porque yo, que viví todo el accidente porque estaba despierto, vi las cosas cómo volaban y todo, para lo que pasó... no pasó nada, hay que darle gracias a Dios. Porque yo, cuando pasó el accidente, que ya todo el mundo... yo dije: había unos privados, yo decía: de pronto alguien sin vida... después todo el mundo comenzó a recapacitar. Cuando ya pasaron las cosas, que pudimos salir del bus, nos dimos cuenta de que el conductor le había dado un infarto, aunque no estoy seguro de eso. Gracias a Dios no hubo muertes, no hubo cosas mayores. Estoy agradecido con Dios, muy agradecido”.