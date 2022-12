Miss Universo sigue anunciando cambios: Steve Harvey no va más

Caracol anunció que La Voz Kids no estará en 2023, ¿qué pasó?

“Mi objetivo es realmente asegurarme de que lideramos con un lente femenino esta próxima ronda”, dice Emmerich. “Esperemos tener eso de lo que hablar pronto... Fue una rara oportunidad poder reiniciar en un lugar completamente nuevo”.

Cabe resaltar que Miss Universo, seguiría haciendo su transmisión en español, por medio de Televisa. (Miss universo pasó a manos de una billonaria transgénero, conócela)

La noticia llega mientras Roku continúa expandiendo su oferta original, incluida la segunda temporada de la comedia de Nasim Pedrad “Chad” y la reciente película para televisión “Weird: The Al Yankovic Story”. Y también se une a una lista de eventos de transmisión en vivo que anteriormente migraron a la transmisión, incluidos “Dancing with the Stars” (ABC a Disney +) y los Premios ACM (CBS a Amazon Prime Video).

“A medida que más y más eventos destacados se trasladan a la transmisión, estamos entusiasmados de brindar estas experiencias exclusivas de forma gratuita a nuestra audiencia”, dijo el vicepresidente de programación de Roku, Rob Holmes. (¡Cambios drásticos! Embarazadas podrán competir en Miss Universo)