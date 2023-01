Miss Universo 2022-2023: El diseñador sordomudo detrás del traje de Miss Perú

Ahora bien, ¿quién es Humberto Cachay Pinedo, diseñador de su traje típico?. Más conocido como Beto Pinedo. Nació con discapacidad auditiva en el pueblo de Atumplaya, en Moyobamba. Tiene 34 años, cuenta con una tienda en Nueva Cajamarca y trabaja vistiendo a modelos nacionales y extranjeras.

“Desde muy pequeño a mí siempre me ha gustado crear y diseñar. Yo no estudié Diseño, no escucho ni hablo. Pero eso no ha sido impedimento para salir adelante. No tengo vergüenza, siempre he tenido el apoyo de mi familia, de mi tía, que me ha enseñado a no esconderme, a hacer lo que a mí me gusta. No hay excusas, todos somos iguales”, dijo a un medio de su país.