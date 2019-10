‘Mis canciones no son desechables’: Noel Schajris

Noel Schsjris se encuentra en su casa en Los Ángeles (Estados Unidos) pero no para de trabajar.

Hace sólo algunos días lanzó su nueva canción ‘Lo mejor de mí’, prepara un disco de Navidad, un proyecto entre español e inglés y sus conciertos con Sin Bandera, con un tour que llegará a Colombia el 25 de noviembre junto a la agrupación mexicana Camila.

Todo esto en un año en el cual no ha parado de trabajar con el lanzamiento, hace algunos meses, de su EP con cinco temas acompañado del pianista colombiano Jesus Molina titulado ‘Sesiones Acústicas’.

Una trayectoria que lo ha llevado a vender más de 25 millones de discos y 1 millón de entradas a sus shows y conciertos desde el lanzamiento de su primer álbum como solista hace 20 años. Con el legendario dueto Sin Bandera, logró un destacado éxito internacional gracias a que junto a Leonel García crearon algunas de las baladas románticas que han logrado seguir vigentes más allá del tiempo y las tendencias.

DESDE LA INTIMIDAD

-¿Cómo ha sido recibida ‘Lo mejor de mí’, su nueva canción?

Debutamos en Colombia en el número 16 con mi canción ‘Lo mejor de mí’, algo que no me ocurría hace mucho tiempo, lo cual me tiene muy emocionado.

-¿Cómo nació ‘Lo mejor de mí’?

Es una canción que tiene que ver con lo más sagrado de mi vida. Nació un día en casa cuando me pregunté a mí mismo qué es lo mejor que tengo en mi vida, qué es lo que me hace sentir mejor y qué es lo que me hace dar lo mejor de mí y qué es lo mejor que dejaré en este mundo cuando un día yo no esté en él.

Si bien dejo mi arte, pero sobretodo dejo a mis hijos, dejo a mi familia, las experiencias, todo el amor. Llegó un momento en la vida donde tienes que poner tus prioridades donde deben ser y para mí la prioridad es mi familia, por lo que la canción es eso, que les dejo lo mejor de mí, mi familia que es lo más sagrado que tengo.

-¿Ellos fueron los primeros en escuchar la canción?

Realmente fue muy emotivo cuando le enseñé a mi familia esta canción donde las lágrimas no faltaron, y por eso, realizamos un video donde por primera vez aparece en público mi familia. Fue el primer video realizado en mi casa por las playas de Malibú y cerca de las montañas de Pasadena. En estos días la escuchaba en la camioneta junto a mi hijo y realmente me encanta cada día más.

-Después de tantos años de carrera artística, ¿Fue difícil abrir la íntimidad de su familia a su público?

En realidad, de alguna manera me desnudo en el escenario, artísticamente hablando, mi público conoce mi alma allí, pero esta es la primera vez que muestro a mi familia de esta manera y siempre he considerado a mis fans como mi familia extendida.

EN COLOMBIA

-¿Cómo será el regreso de su agrupación Sin Bandera el 25 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá?

Estamos preparando el terreno para ese concierto junto a los amigos de Camila y mi compañero Leo de Sin Bandera que deseamos que sea una gira histórica e inolvidable para todos. Además, con Leo ya estamos preparando grandes cosas para el año que viene.

Estamos muy felices porque vemos que se construye una gira por ciudades como Bogotá que son muy queridas para nosotros.

-¿Cómo es el trabajo de Noel como solista y por el otro con ‘Sin Bandera’?

No importa el formato, lo que me gusta a mí es hacer música y para mí todos los proyectos son importantes y le dedicamos el mismo tiempo y el mismo cariño, con muchas ganas y el empuje necesario.

-¿Qué viene para el 2020?

Además de lo que estamos trabajando con Sin Bandera, estoy trabajando en varios proyectos que creo que sorprenderá a muchos, uno de ellos, un trabajo que estoy realizando en inglés y en español con un artista de Estados Unidos muy interesante. Antes, lanzaré un trabajo de Navidad en los primeros días de diciembre.

-Con las nuevas dinámicas de la industria discográfica, ¿Se ha transformado la labor del cantautor?

Yo sigo hablando y escribiendo de lo que me hace vibrar, emocionar. Yo sigo hablando de amor y no he cambiado mi esencia. De repente ya no se hacen canciones de cinco minutos pero en realidad no me fijo mucho en eso, lo que busco es emocionarme y ver lo que realmente pide cada canción. Exponer el arte que me nace del corazón, con un equipo de trabajo que te aconseja y pules los detalles teniendo como base lo que el mundo está pidiendo.

-Y la tendencia de lanzar cada vez más canciones en tiempos cortos...

En ese tren yo no me subiré. Eso que dicen que las canciones tienen que durar dos o tres semanas y debes lanzar otra y otra, no es lo mio. A mí no me gusta la comida rápida, a mí me gusta la comida gourmet, que esté bien elaborada, con el tiempo necesario. Por eso me encanta el vino, porque uno bueno tiene muchos años de elaboración, como la buena música.

Mis canciones no son desechables. Cada canción me la tomo en serio y es una parte de mi alma, con las ganas de que el público las haga suyas y parte de su vida, más allá de las modas.

Esa tendencia de lanzar una canción cada viernes, casi sin importar lo que estas sacando y que todo suena medio igual no me gusta a mí. No me tomo a la ligera lo que hago.

-¿Cómo es su trabajo como compositor?

La composición donde se pueda se van sacando ideas, pero siempre se concretan en casa frente a mi piano. Se van juntando ideas día a día, pero se concretan allí.

-¿Los hijos siguen los pasos del papá?

Mi hijo menor, que tiene un poco más de dos años, descubrí que tiene oído y le gusta cantar mucho. Mi hija de seis años la veo más por el dibujo y la gimnasia, llegó con otros talentos, incluso para la comedia, es muy graciosa.

Mi hijo mayor está muy metido en la música y se encuentra trabajando en su proyecto artístico, estudiando canto y piano.