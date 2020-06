Millonaria indemnización deberá pagar Peter Manjarrés a su excorista

“Se demostró que el demandante (Todaro) no era libre y autónomo para decidir si asistía o no a las presentaciones musicales con el demandado (Manjarrés), pues, en caso de faltar a las mismas, el contratante podía imponer la carga pecuniaria, lo que se tradujo en demostración del ejercicio del poder subordinante del empleador (...) concluyendo que el vínculo que existió entre las partes tenía las características propias de un contrato de trabajo”, argumentó la Sala de Casación Laboral.

El caso inició su curso en el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar que, el 21 de septiembre de 2012, concluyó que el corista no tenía la razón. Siete meses más tarde, esa decisión fue ratificada por el Tribunal de Santa Marta. Al no resultar favorecido en estas dos instancias, Todaro llevó el caso hasta la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema. Pasaron siete años y, en enero de este año, la Sala decidió condenar a Manjarrés ordenándole el pago los derechos laborales que devengó el corista por los servicios prestados, durante el tiempo en el que trabajó para él.

Sin embargo, Peter Manjarrés, inconforme, impugnó la decisión indicando que las pruebas y los testimonios presentados por el corista no eran acordes con la realidad, y que el despacho no tuvo en cuenta las evidencias aportadas por él. Interpuso una tutela contra el fallo de la Sala Laboral y el caso, entonces, pasó a la Sala de Casación Penal. Allí se concluyó que el cantante no pudo demostrar que la condena en su contra estuviera basada en argumentos erróneos o arbitrarios.

Pero, nuevamente el artista vallenato impugnó y ahora la Sala de Casación Civil era la encargada de dar el veredicto final. Entre las pruebas que se analizaron en esta instancia había dos certificaciones firmadas por el gerente de “Inversiones Artísticas Peter Manjarrés”. En una expedida el 20 de octubre de 2008 se comprobaba que Todaro laboraba en esa entidad como corista, desde agosto de 2003, “tiempo durante el cual se ha observado un comportamiento ejemplar tanto en sus actividades laborales como comerciales”. Y, en otra de octubre de 2007, se certificaba que Todaro hacía parte de la agrupación musical y lo autorizaban para viajar con Manjarrés a los Grammy Latinos, en Estados Unidos.

Esta Sala también determinó que las declaraciones de dos personas que aseguraron que Todaro no cumplía con horario, trabajaba autónomamente con varios cantantes y decidía libremente dónde se presentaba, no brindaron credibilidad porque no contaban con ningún respaldo probatorio, no conocían el nombre de las supuestas agrupaciones a las que acudía el corista. Tampoco circunstancias concretas en las que Todaro hubiera faltado a sus compromisos musicales sin consecuencia alguna.

Por el contrario, los testimonios de dos personas en favor del corista “merecieron la credibilidad de la Sala”, no solo por tratarse de testigos directos, sino porque sus declaraciones estaban respaldadas por documentos. Entre ellos, el contrato de prestación de servicios y constancias expedidas por el mánager del demandado en las que se estableció que el empleador estaba facultado para imponer a Todaro una sanción económica en caso de faltar a las presentaciones.

Con base en lo anterior, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia condenatoria contra Manjarrés y, así, le concedió a la razón al corista Italo Rafael Todaro, a quien el reconocido cantante deberá pagarle todas las prestaciones laborales que devengó durante el tiempo en el que compartieron escenario.