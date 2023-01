Miley Cyrus estrenó canción: sería indirecta para su ex, Liam Hemsworth

“Endless Summer Vacation” es el nuevo álbum de Miley Cyrus, que cuenta con sencillos como “Flowers”, una canción donde habla de un amor verdadero que, según muchos, no pudo encontrar en Liam Hemsworth. La cantante de 30 años lanzará el disco completo el 10 de marzo y contará con la producción de Tyler Johnson, Mike WiLL Made-It, Greg Kurstin y Kid Harpoon.

Ahora también Miley Cyrus se convirtió en tendencia por el estreno de su tema ‘‘Flowers’, que también sería una indirecta para su ex, Liam Hemsworth, con quien duró alrededor de 10 años. (La tusa no solo fue rentable para Shakira: así respondieron Renault y Casio)

Pero eso no es todo, la nueva canción de Miley coincide con la fecha de cumpleaños de Liam, por lo que muchos aseguran que es dirigida a él.

“I can take myself dancing”, en español: “yo puedo bailar conmigo misma”; o “I can love me better”, es decir, “puedo amarme mejor”, son algunas de las frases que los fanáticos relacionan con el actor.

Otro de los detalles que resaltaron sus fans, son algunas de las locaciones, pues suele ser una casa muy parecida a la que tenían y aquella que fue destruida durante un incendio en California en 2019. (Lea también: Las 10 indirectas de Shakira a Piqué y Clara Chía en su nueva canción)

Finalmente, los seguidores destacaron la portada del disco, donde aparece Miley Cyrus colgada de un trapecio luciendo un body ajustado negro, labios rojos, lentes de sol, cabello teñido de rubio y tacones negros.

Se espera que la canción ocupe los primeros lugares en las plataformas, pues a tan solo 12 horas de su estreno ya se ubica en el puesto 6 de lo más escuchado en YouTube, con más de 4.2 M vistas en este portal.