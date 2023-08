Miley Cyrus compartirá su vida, su historia, el 25 de agosto

Para celebrar el lanzamiento de “Used To Be Young”, Miley Cyrus comparte historias y puntos de vista de los muchos capítulos de su vida dentro del evento especial de televisión Endless Summer Vacation: Continued (Backyard Sessions). El especial se transmitirá en ABC el jueves 24 de agosto, de 10:00 a 11:00 p.m. EDT.

Por primera vez, la estrella mundial compartirá detalles de su vida que no son de dominio público.

Por primera vez, la estrella mundial compartirá detalles de su vida que no son de dominio público.

“Used To Be Young” es la primera oferta musical nueva de Miley desde el lanzamiento de su álbum aclamado por la crítica y comercialmente “Endless Summer Vacation”, que contó con su exitoso sencillo y doce pistas adicionales. Un verdadero éxito mundial resultó ser “Flowers”, que pasó 8 semanas en el # 1 en el Billboard Hot 100, un récord personal para Miley. Igualmente fue #1 en US Pop Radio durante 10 semanas y es la canción de más rápida duración en casi una década para lograr la posición. (Lea aquí: Marshmello, el creador de éxitos, hace otra innovadora fusión)

Se puede afirmar que se ha reproducido cuatro mil millones de veces y fue la canción más rápida de la historia en alcanzar los 500 millones de reproducciones en Spotify. Es oficialmente el sencillo #1 más largo del Reino Unido por una solista femenina.

Además, “Used To Be Young” llega justo antes del 10º aniversario del álbum triple platino de Miley Cyrus, “Bangerz”, que fue el hogar de éxitos originales como “Wrecking Ball”, “We Can’t Stop” y “Adore You”. Para celebrar el aniversario, habrá un vinilo de edición limitada con un empaque actualizado con fotos nunca antes vistas y el bonus track “23” con Mike Will Made-It.