Desde que Greeicy Rendón y Mike Bahía le dieron la noticia al mundo de que estaban esperando su primer hijo, no han parado las publicaciones sobre esta linda etapa. (Greeicy muestra por primera vez su embarazo)

“No encuentro fotos más perfectas que estás!!! No entiendo porque Instagram las bajo del perfil de ella! Pero por si las dudas, aquí les comparto lo más hermoso que he visto por estos días! La maternidad es lo más increíble y mágico del ser humano! Además en una mujer como tu es pecado no admirar!! Te amo y admiro cada día más! Eres inspiración mujer divina”, fue el mensaje de Mike.

No es costumbre que el cantante se exprese de esa forma en redes, pero esta vez no dudó en hacerlo para defender a su pareja, tildando el actor de Instagram como una “discriminación”, pues asegura que las fotos eran muy tiernas e inofensivas.