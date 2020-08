Miguel Bosé se retracta acerca su opinión sobre el COVID-19

El artista Miguel Bosé ha publicado el primero de unos vídeos en los que pretende dar a conocer su visión sobre la pandemia de coronavirus, tras la polémica que se ha generado al animar a la gente a participar el pasado fin de semana en una manifestación negacionista. (Lea aquí: Miguel Bosé califica al coronavirus como “la gran mentira de los Gobiernos”)

“Empezamos por el bicho: se ha dicho que yo he dicho que han dicho que yo he dicho que el bicho no existe. El bicho existe y ha matado a mucha gente, en marzo-abril de este año mató a mucha gente”, ha explicado en su red social de Instagram el músico.

“Nuestros mayores, nuestros abuelos en las residencias y también se nos fueron las personas que tenían patologías previas, porque su sistema inmunológico estaba muy debilitado. Fue devastador”, ha continuado relatando Bosé, quien no obstante remarca que, a partir de ese momento, la cifra ha ido bajando según los datos oficiales del Gobierno.