Mientras la Voz Kids entra en su recta final, se acerca El Desafío

“Están muy celosos con la información de qué tipo de participantes vamos a tener, yo he preguntado, no me han querido soltar mucho, la respuesta que me dan es ‘remítete al Desafío de hace 20 años y piensa que nos vamos a inspirar en esa metodología’, así que deduzco que va a haber una mezcla muy importante”, contó Andrea en charla con el periódico.

En 2004, en Desafío: La Aventura, hubo tres equipos en competencia: Celebridades, Supervivientes y Retadores. En el primero estaban el Pibe Valderrama, Isabella Santodomingo, Patricia Castañeda, Juan Carlos Vargas, Juan David Posada y Paula Andrea Betancourt, que fue la gran ganadora. Lea aquí: Maná se aproxima a Colombia, el éxito está asegurado

Para esos días también deben finalizar las emisiones en RCN de Rigo, así que falta determinar si el canal estrenará una telenovela para hacerle frente a Desafío o si cambiarán de horario La casa de los famosos, para que los dos realitys compitan por el rating.