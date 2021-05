Las palabras, que fueron publicadas en sus historias de Instagram, fueron replicadas por muchos compartiendo el mismo sentir que Lina. La talentosa joven aseguró que ha intentado ser indiferente ante todas las movilizaciones y supuestos abusos de autoridad pero le ha sido imposible, tanto así que ha empezado a presentar cuadros de ansiedad. “He tratado de hacerme la ciega y la sorda como muchos, pero no puedo, no puedo. Me retumban en la mente los gritos de una madre que mataron a su hijo, me pasan las imágenes cada segundo en mi cabeza de todo lo que he visto que está pasando y no puedo quedarme callada. Intento dormirme y la ansiedad me dice que algo va a pasar”, finalizó.