Melissa Martínez será modelo de una reconocida revista para adultos

A lo que el director del programa le dijo: “¿Es cierto o es mentira?”, por lo que la periodista, a quien cogieron desprevenida, no tuvo otra opción que decir que sí. (Matías Mier confirma su separación de Melissa Martínez y confiesa sus errores)

Melissa aseguró que saldrá en la próxima edición de SoHo y que deben comprarla. Además, se abstuvo de dar más detalles porque dijo que había firmado un contrato de confidencialidad.

No les puedo contar detalles. Tengo un acuerdo de confidencialidad. Espero que compren la revista más bien”, concluyó Martínez.

Aunque la noticia tiene emocionados a sus seguidores y fans, muchos recordaron que la presentadora hace un par de meses había salido en sus redes sociales diciendo que no le interesaba salir en ninguna revista para adultos. Al parecer el despecho también la llevó a cambiar esta opinión.

“En cuatro oportunidades me han ofrecido ser portada de revistas para adultos, obviamente no acepté, así que esas fotos no están rodando por ahí”, aseguró en su momento.