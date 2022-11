Melissa Martínez en Soho: ¿por qué no mostró más piel?

“En todo caso, si era por mostrar algo más de mi cuerpo, tenía que mostrar mi cerebro. Es que no hay otra cosa más. No hay otra cosa más que sea necesaria para hablar de mi carera y mi profesión”, explicó.

Además, Martínez aseguró que le gustaron mucho las fotos y que el formato que antes manejaba la revista, más atrevido, no era lo suyo, pero ahora que el medio impreso cambió fue que aceptó su propuesta. (Melissa Martínez en Soho: revelan las primeras fotos de la presentadora)

“Las fotos a mí me parecieron divinas y espectaculares. A ustedes les había dicho que a mí todas las veces me habían hecho ofrecimientos para ser portada de la Revista Soho, cuando tenía otro estilo de fotografías, y siempre dije que no porque no lo considere pertinente. Y todavía no lo considero para mí”, mencionó.

Finalmente dijo: “Me gustaron y me gustó que esta vez tenga directora, porque ella fue la que me convenció de decir: sí, vamos a hacer un artículo chévere. Porque estaba lejos del concepto que tenían antes”.

Cabe recordar que la presentadora hace un par de meses había salido en sus redes sociales diciendo que no le interesaba salir en ninguna revista para adultos. Al parecer el despecho también la llevó a cambiar esta opinión.

“En cuatro oportunidades me han ofrecido ser portada de revistas para adultos, obviamente no acepté, así que esas fotos no están rodando por ahí”, aseguró en su momento.

Melissa, hoy en día comentarista de ESPN, se divorció este año del futbolista uruguayo Matías Mier, lo que causó que ambos estuvieran en el centro de la atención mediática.