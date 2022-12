Melika Najafizadeh, la modelo y diseñadora iraní que triunfa en redes

El gusto por la moda lo tiene desde niña, recuerda vestir a sus muñecos de acuerdo a sus gustos y cambiarlos de ropa cada día cuando jugaba con ellos. Cuando solo tenía cuatro años, su madre que tiene muy buen gusto, la llevo con ella de compras y dice que corrió hacia la ropa que le gustó y empezó a combinar consiguiendo en poco tiempo un “total look” que su madre finalmente acabó comprando. Esta segura que ella la motivo y después amigos y familiares le pedían crearles diseños para ellos. Es cuando se dio cuenta que amaba la moda y quiso dedicarse a hacer negocios en este campo.

L’akilem es la definición en francés de Akilem que es su nombre Melika, escrito al revés. Quiere decir abeja y esta fue la inspiración para los colores de la marca. También en francés “l’a qui l’aime” que se pronuncia igual quiere decir esa persona que lo quiere. (Lea también: La cantante Paola Pezone estrena su segundo álbum discográfico)

“Cuando logro tener mi propia marca L’akilem la cual es una firma, un mundo de prestigio. Una marca de lujo excepcional que hace que las personas ganen confianza y poder. El poder de confiar. ¿En qué personas pensamos?... En aquellas que busquen la satisfacción personal de vestirse con prendas que aportan valores exclusivos y experiencias únicas”, dijo la modelo.

Agregó que: “Me gustaría dirigirla y orientada al hombre, me hubiese gustado ver a Michael Jackson vestir de L’akilem y que admirase el trabajo. En la actualidad me gustaría vestir a Johnny Depp, Chris Brown y Pharrell Williams porque su estilo y gusto encajan con lo que me gustaría mostrar en la marca.

Sus proyectos a futuro son crear productos diseñados para hombre, como zapatos que estarán pronto y también algunos accesorios de mujer. Esta firmemente convencida que esta marca puede hacer que las personas se sientan felices, únicas, usando su estilo de vestir y su visión de la moda gracias a las emociones y los sentimientos que contienen sus diseños. Quiere comenzar también un proyecto humanitario en el que va a incluir una colección para sacarla a subasta, en la cual los beneficios estarán destinados a proyectos de ayuda.

Si quieres saber más de ella, síguela en redes como @lakilemofficial