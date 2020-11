No es la primera vez que la famosa actriz, Megan Fox, deja al descubierto sus diferencias con su ex esposo, Brian Austin Green, quien en los últimos meses ha manifestado que Megan es una “madre ausente” y en esta ocasión se alimentó ese rumor. (Le puede interesar: Megan Fox reveló la verdadera razón por la que se retiró del cine).

El reciente escándalo tiene que ver con una fotografía que Austin publicó el domingo en Instagram, sobre el festejo de Halooween donde aparece su hijo de 4 años, Journey, motivo que hizo enojar a Fox por, según ella, dejar al descubierto el rostro de su pequeño.

La actriz de 34 años no se quedó callada y decidió responderle a través de un fuerte mensaje en esa red social, aseverando en que su ex estaba usando al menor para perjudicarla a ella ante la opinión pública y usarlo a su favor. (Recuerde aquí: Esposo de Megan Fox criticado en redes por dejar que su hijo use vestidos).

“¿Por qué Journey tiene que estar en esta imagen? No es difícil recortarlos o elegir fotos en las que no aparecen. Pasé un gran Halloween con ellos ayer y, sin embargo, no aparecen en mis redes sociales”, fue el comentario de Fox en Instagram.

La protagonista de Transformers también agregó que “Sé que amas a tus hijos. Pero no sé por qué no puedes dejar de usarlos a través de Instagram. Estás tan intoxicado con alimentar la narrativa omnipresente de que soy una madre ausente, y tú eres el padre dedicado del año. Los tienes la mitad del tiempo. ¡Felicitaciones, realmente eres un humano extraordinario!”.

Cabe resaltar que la ex pareja se separó a principios del 2020, luego de 15 años juntos. Durante ese tiempo tanto Megan como Austin se abstuvieron de publicar imágenes de sus tres hijos, sin embargo en los últimos meses Austin ha publicado varias fotos donde aparecen los menores.

Luego de que Fox hiciera el comentario, Green eliminó la publicación y decidió volverla a subir pero recortando a su hijo en la foto, escribiendo en el post “¡¡¡Espero que todos hayan tenido un feliz Halloween !!!”.

La ex pareja tiene tres hijos: Noah Shannon (8), Bodhi Ransom (6) y Journey (4). Austin tiene un cuarto hijo llamado Kasiuss, de 18 años, fruto de su relación con la actriz Vanessa Marcil, a quien conoció en la clásica serie ‘Beverly Hills 90210’.

Aquí la publicación junto al comentario de Megan, que fue replicada por una cuenta sobre celebridades.