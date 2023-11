“Me siento feliz y pleno”: Miguel Varoni habló del cáncer de pulmón

Varoni, quien comenzó a fumar a la temprana edad de 14 años, ha decidido ser completamente transparente con sus seguidores y el público en general sobre su situación de salud. Ha hecho un llamado a la conciencia y al autocuidado, alentando a todos a someterse a chequeos médicos regulares y a prestar atención a cualquier síntoma relacionado con el cáncer de pulmón. En sus propias palabras, el actor expresó: “Uno tiene que tomar la ventaja, tomar la delantera, no esperar a ver si algo pasa o si me detectan algo”.

Cabe recordar que Miguel Varoni atrajo la atención de los medios el año pasado cuando anunció, a través de una publicación en Instagram, que se sometió a una cirugía de rejuvenecimiento facial en Colombia. Tras el procedimiento, expresó su satisfacción y entusiasmo por sentirse renovado y con una actitud positiva. “Me siento feliz, me siento pleno. Me siento con otra actitud y con muchas ganas. No veo la hora de que me den de alta para hacer ejercicio y verme en el espejo totalmente recuperado. No vamos a negar que es importante sentirse y verse bien”, manifestó en aquel momento.

Miguel Varoni y Catherine Siachoque continúan siendo un ejemplo de fortaleza, amor y cuidado mutuo, mientras trabajan juntos para concienciar a la sociedad sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de pulmón y el cuidado de la salud en general. Sus seguidores y admiradores están siguiendo de cerca esta valiente travesía y se suman a sus deseos de bienestar y concientización.