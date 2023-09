“Me duele todo”: La Liendra tiene secuelas físicas por la pelea con Arrieta

En sus historias de Instagram, La Liendra compartió su experiencia, diciendo: “Antes de pelear, yo era un auténtico roble. Me trataba de dar gripe, yo no lo permitía; me dolía algo y yo no permitía sentir dolor. Estaba tan enfocado en ganar que no dejaba que nada afectara mi cuerpo, no permitía que nada me impidiera entrenar; estaba hecho una máquina. Después de la pelea, que obviamente gané... después de lanzar unos buenos golpes a quienes se lo merecían, fue como si mi mente volviera y ahora tengo gripe, diarrea, me duele todo y tengo llagas... Estoy enfermito”. Lea aquí: Reconocido actor fue condenado a 30 años de prisión por abusar a dos mujeres

El influencer también mostró algunas marcas físicas que le han dejado sus síntomas, manifestando incredulidad y preocupación, ya que nunca imaginó que este encuentro tendría un impacto tan significativo en su salud. Durante su convalecencia, La Liendra cuenta con el apoyo de su novia Dani Duke, quien se ha convertido en su enfermera oficial y está atenta a todas las necesidades y cuidados del influyente creador de contenido.