Con la polémica del video en el que aparece Álvaro Lemmon vendiendo mochilas en las calles de Santa Marta, no solo fue criticado el humorista sino también el influencer que propició todo el revuelo. (Álvaro Lemmon, el ‘hombre caimán’, de la fama a rebuscarse en los semáforos)

Se trata de ‘Jimmy humor’, un creador de contenido samario que fue el encargado de grabar a Lemmon rebuscándose en la calle y de proponerle la idea para monetizar en redes. Sin embargo, el video llegó aún más lejos.

Ante las críticas que ha recibido en redes, el influencer salió a aclarar a través de Lo sé todo qué fue lo que pasó y aseguró que, a pesar de que el humorista percibe una pensión, sus obligaciones le exigen buscar más ingresos, por lo que desacreditó las afirmaciones de familiares sobre su situación.

“Él vive con su esposa y con su hijo. Tú sabes que nadie sabe de la gotera de la casa ajena, entonces no entiendo por qué tienen que decir ciertas cosas cuando no son así”, contó. (El ‘hombre caimán’ admitió que tiene pensión, pero no le alcanza la plata)

Agregó que “me llamaron delincuente, me llamaron estafador, que yo me estaba aprovechando de la imagen de don Álvaro, cuando no era así. Yo lo que hice fue tratar de ayudarlo”.

Finalmente, reveló lo que piensa hacer con el dinero recaudado gracias al video que le ha dado la vuelta a las redes sociales.

“Todo, completamente todo el ingreso que hace el video me comprometí a grabar el video cuando yo vaya y le entregue esos ingresos”, aseguró ‘Jimmy humor’.

Cabe mencionar que debido a todo el revuelo, Lemmon se pronunció a través de un comunicado afirmando que su pensión es de 1.800.000 más no de 4 millones como se había dicho. Además, dijo que ese dinero no le alcanza para sus gastos pues tiene que pagar arriendo y la universidad de su hijo. (Familia del ‘hombre caimán’ se pronuncia sobre situación del humorista)

“Nosotros no tenemos casa propia, siempre hemos estado en arriendo y a veces nos han tenido que echar de las casas porque no hemos tenido con qué pagar. La familia de Álvaro sabe que nos tuvimos que ir de Bogotá porque nos echaban de todos los apartamentos. La camioneta está embargada en este momento, tenemos miles de parte que debemos que pagar”, dijo la esposa de Lemmon en estos días.