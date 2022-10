Mauro Urquijo vuelve con María Gabriela Ísler tras afirmar que “no es gay”

Lo último que se supo de la relación de Mauro Urquijo y María Gabriela Ísler fue que terminaron porque el actor se desapareció del mapa sin dar ninguna razón.

Sobre esto, la modelo trans dio sus declaraciones, afirmando que estaba muy triste porque ella fue quien lo cuidó durante su recuperación tras una cirugía a corazón abierto y una etapa cuadripléjico. “Estuve las 24 horas del día, protegiéndolo. Dormía abrazada con él. Me tocaba llevarlo al baño. Yo era quien lo bañaba. Cuando hacía sus necesidades, yo era quien lo limpiaba. (...) Él es un discapacitado de 54 años. (...) En seis años, él ya es un hombre de 60 años. ¿Quién lo va amar y quién lo va a cuidar?”, aseguró en charla con el programa ‘Lo Sé Todo’. (La razón por la que María Gabriela Isler se separó de Mauro Urquijo)

Agregó que: “Fue tan desagradecido ese h.$#&... M#$% ese me pagó mal y después de que me comió tres años ahora no es gay”.

Ahora, 8 meses después, la pareja volvió a ser tendencia por su reencuentro en una fiesta de Amor y Amistad, sin embargo, fue en La Red que ambos confirmaron que seguirán con su relación sin rencores.

Tras su ausencia, Urquijo apareció en el programa de Caracol para aclarar lo sucedido y contar por qué se fue de Santa Marta para Villavicencio, junto a su mamá.

“Hasta donde yo sé no hubo ningún problema. Arranqué y me fui”, expresó en el programa ‘La Red’, en donde su esposa también fue invitada para hablar de lo que viene en la relación.

“Una persona se me acercó a la barra, quería tomarse una foto. Me dijo ‘a que no sabes quién está aquí... Tu esposo’. ¿Cómo va a ser posible? No te lo puedo creer. Sentí que me cayó un balde de agua fría, no sabía qué hacer”, recordó Ísler. (María Gabriela Ísler arremetió contra Mauro Urquijo: “Ahora no es gay”)

Intercambiaron saludos y unas pocas palabras hasta que su esposa se atrevió a confrontarlo; le preguntó: “¿Por qué fuiste? ¿Por qué fuiste tan desagradecido si yo me porté tan bien contigo?”.