Matthew Perry falleció por los efectos de la ketamina, según autopsia

Asimismo, protagonizó películas como ‘The Whole Nine Yards’, en la que compartió pantalla con Bruce Willis. Según confesó el propio actor en su libro ‘Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing’ (2022), mientras formó parte del elenco de ‘Friends’ sufrió varios episodios de adicción a las drogas y al alcohol. Lea aquí: Jennifer Aniston recordó el último mensaje que tuvo con Matthew Perry

Su muerte fue impactante para los fans de la serie y también para sus compañeros de reparto, que compartieron emotivos homenajes para despedirse. Esta misma semana, en una entrevista con Variety, Aniston se había referido a su amigo: “Él era feliz. Estaba sano. Había dejado de fumar. Se estaba poniendo en forma. Estaba feliz, eso es todo lo que sé”.